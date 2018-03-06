باكو، 6 مارس (أذرتاج). تفقد وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف والوفد القيادي للوزارة وحدات الجيش الوطني في منطقة خط الجبهة. أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير قام بمشاهدة مواقع العدو المقابلة في خط الجبهة وتفقد الظروف القتالية وحالة الاستعداد القتالي للوحدات والقواعد العسكرية مشيدا بمستوى تموينها اللوجيستي واسلحتها وعتادها والتهيؤ المعنوي النفسي للعسكريين.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يتفقد حالة الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الأذربيجاني في خط الجبهة

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