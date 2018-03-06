تدشين مجمعي رفع الأثقال الشاملين في باكو وسومغايت

باكو، سومغايت، 6 مارس، أذرتاج

يواصل الاتحاد الأذربيجاني لرفع الأثقال مساهماته في تطوير الرياضة في البلد بتوسيع القاعدة المادية الفنية وتحسينها وظروف تدريب واستعداد الرياضيين وتدشين صالات ومجمعات شاملة لرفع الأثقال على نطاق البلد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن اتحاد رفع الأثقال دشن في باكو مجمع رفع الأثقال الشامل تنفيذا لمشروع مشترك من جانب أندية الرياضة الدولية «ذروة» والاتحاد وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس الاتحاد نائب الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية آزر علييف الذي قص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين المجمع. وتفقد علييف الظروف المهيأة فيه.

ويحظى المجمع بكل ظرف ضروري للاشتغال باللياقة البدنية والكروس فت ورياضة القوة وكمال الأجسام من جانب نحو 500 رياضي خلال اليوم.

وشارك في حفل افتتاح المجمع في مدينة سومغايت النائب الأول لرئيس الاتحاد توفيق حيدروف وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

والمجمع يستح لنحو 50 رياضي من الاشتغال بكمال الأجسام والكروس فت ورياضة القوة والتدريب والاستعداد للبطولات والمسابقات بالمستوى العالي.