باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج) تم افتتاح المبنى الجديد لروضة الأطفال رقم 157 في منطقة بائيل السكنية لحي سبائيل في باكو وذلك بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف الخيرية. أفادت وكالة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية في حفل الافتتاح. ثم تفقدت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني الظروف المهيأة في روضة الأطفال.

AZERTAG.AZ : مهربان علييفا تفتتح المبنى الجديد لروضة الأطفال رقم 157 في حي سبائيل

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