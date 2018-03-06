باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج) تم افتتاح المبنى الجديد لروضة وحضانة الأطفال رقم 9 في بلدة ماشتاغا بمدينة باكو. أفادت وكالة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية في حفل الافتتاح. وقصت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح وتفقدت الظروف المهيأة فيها.

AZERTAG.AZ : افتتاح مبنى جديد لروضة وحضانة الأطفال رقم 9 في بلدة ماشتاغا

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