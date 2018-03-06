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    تشغيل روضة وحضانة الأطفال رقم 80 في حي نريمانوف في باكو

    ٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٩]

    باكو، 6 مارس (أذرتاج).

    افتتح اليوم روضة وحضانة الأطفال رقم 80 بعد إعادة ترميمها في حي نريمانوف بباكو بمبادرة مؤسسة حيدر علييف.

    وشاركت النائبة الأولى لرئيس الجمهورية مهربان علييفا في حفل الافتتاح، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

    تفقدت النائبة الأولى للرئيس الظروف المهيأة في روضة وحضانة الأطفال رقم 80.

    قيل ان مبنى روضة الأطفال الذي تم تدشينه عام 1963 باشر عمله مع 6 مجموعات واستوعب 115 مقعد. بعد إعادة الترميم بلغ عدد المجموعات 8 مجموعات وزاد عدد المقاعد ليصل الى 150 مقعد. وتم تزويد مبنى روضة وحضانة الأطفال بكل الأجهزة والمعدات اللازمة.

    AZERTAG.AZ :تشغيل روضة وحضانة الأطفال رقم 80 في حي نريمانوف في باكو
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