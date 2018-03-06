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    تحطم طائرة شحن عسكرية روسية في سوريا ومقتل 39 شخصا كانوا على متنها (تحديث)

    ٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠١]

    باكو، 6 مارس (أذرتاج).

    تحطمت طائرة شحن عسكرية روسية عند هبوطها في قاعدة حميميم بسوريا ومصرع 39 شخصا كانوا على متنها، 33 راكبا و6 افراد من طاقمها.

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان خللا فنيا قد يكون سببا للكارثة حسب المعلومات الأولية.

    أفادت وكالة تاس الروسية ان المعلومات عن مكان الحادث تشير الى ان الطائرة لم تتعرض لاية طلقة نارية.

    AZERTAG.AZ :تحطم طائرة شحن عسكرية روسية في سوريا ومقتل 39 شخصا كانوا على متنها (تحديث)
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