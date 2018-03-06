السعودية تبنى مدينة ضخمة في مصر

القاهرة، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

ستبنى المملكة العربية السعودية مدينة ضخمة في مصر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام المحلية أن هذه الكلمات قالها الملك السعودي محمد بن سالمان عبد العزيز آل سعود بعد لقائه مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لهذه الدولة.

يذكر ان مصر عقدت صفقة مع المملكة العربية السعودية ستسمح مصر بموجبها باستخدام مساحات من الأراضي في جنوب سيناء ويشكل الاتفاق جزءا من صندوق استثمار مشترك بقيمة 10 مليارات دولار.

وقد وقعت عدة اتفاقيات ومذكرات ثنائية حول التعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة.