فتح باب التسجيل في منتدى طاقة بحر الخزر باكو 2018م الدولي السابع رفيع المستوى

باكو، 6 مارس، أذرتاج

فتح باب التقدم والتسجيل للمشاركة في منتدى طاقة بحر الخزر باكو 2018م الدولي السابع المقرر تنظيمه فترة 19-20 سبتمبر بدعم مشترك عن جانب حكومة جمهورية أذربيجان ونادي بحر الخزر الأوروبي ونادي بحر الخزر الأمريكي ونادي بحر الخزر الأسيوي.

ونقل مراسل أذرتاج عن تلمان علييف النائب الأول لرئيس نادي بحر الخزر الأوروبي المدير التنفيذي العام قوله إن منتدى طاقة بحر الخزر ينظم بضع مرات سنويا في بلدان مناطق بحر الخزر والبحر الأسود والبلطيق حيث يلعب دور ميدان تقليدي لتكوين ظروف ملائمة لتفعيل الحوار بين التجارة والحكومة وإقامة تعاون وثيق بين الشركات الخاصة بمجالات قطاعي النفط وغير النفط وتنظيم اجتماعات ولقاءات بين الشركات العابرة للقوميات وممثلين عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك مستثمرين وخبراء ومحللين مهتمين بالتعاون التجاري العالمي.

وأضاف أن منتدى باكو 2018م يتوقع مشاركة نحو 500 مندوب وممثل عن الشركات الحكومية والعابرة للقوميات من مناطق بحر الخزر والبحر الأسود والبلطيق والمؤسسات المالية الدولية ومراكز التحليل الدولية والمنظمات الاستثمارية ووكالات التصنيف والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان.

ومن الممكن التقدم على التسجيل عبر العنوان:

http://caspianenergyforum.com/baku2018/index.php/en/

يذكر أن نادي بحر الخزر الأوروبي أسس في يونيو عام 2002م بدعم شركات النفط والغاز العملاقة الناشطة في منطقة بحر الخزر والبحر الأسود فيما تم تأسيس نادي بحر الخزر الأمريكي في 24 ديسمبر 2016م ونادي بحر الخزر الأسيوي في 26 يناير 2018م بشرط إدارتهما الأخيرين من جانب مجلس إدارة نادي بحر الخزر الأوروبي لمدة سنتين حيث أن جميع الشركات المنضمة إلى نادي بحر الخزر الأوروبي تعد تلقائيا أعضاء لدى ناديي بحر الخزر الأمريكي والأسيوي وبالعكس. ويساهم نادي بحر الخزر الأوروبي منذ يوم تأسسه في توجيه إيرادات مجال النفط إلى تنمية القطاع غير النفطي وتعمل الأندية الثلاث التي تضم أكثر من 5 آلاف شركة دولية في 70 بلدا عملا فاعلا لدعم الحوار بين الهياكل الحكومية والقطاع الخاص. ورئيس الأندية الثلاث المذكورة هو الرئيس الأذربيجاني. وللأندية مجلة دولية تنشر على 70 بلدا عبر العالم منذ 19 سنة.