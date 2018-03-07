إصلاح حمام مرتفع القبة في قوبا

قوبا، 7 مارس، أذرتاج

تجري عملية إعادة البناء والإصلاح الشامل في الأثر الثقافي التاريخي «هوندور جونبازلي حمام» / حمام مرتفع القبة / الواقع في مدينة قوبا شمال البلاد وذلك من جانب الجهاز الحكومي لحماية التراث الثقافي وتطويره وإعادة بنائه لدى وزارة الثقافة والسياحة.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن فارض حسينوف الناطق بسم الجهاز الحكومي قوله إن «هوندور جونبازلي حمام» مدرج في قائمة الآثار الثقافية التاريخية غير المنقولة ذات الأهمية المحلية بقرار مجلس الوزراء الأذربيجاني وتجري أعمال تأهيل الحمام على دعم مالي عن سفارة الولايات المتحدة في باكو.

يذكر أن الحمام مرتفع القبة الواقع في قوبا مبني في القرن الـ19 بأسلوب الهندسة المعمارية الشرقية باستخدام الطوب المخبوز وجرت عملية الإصلاح الشامل في الأثر الثقافي التاريخي المذكور للمرة الأخيرة عامي 1986-1987م.