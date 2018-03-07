باكو تستضيف مؤتمرا علميا دوليا مكرسا للشاعر الاذربيجاني نظامي الكنجوي

باكو، 7 مارس (أذرتاج).

ستستضيف باكو مؤتمرا علميا دوليا مكرسا للشاعر الاذربيجاني العبقري نظامي الكنجوي في الفترة ما بين 14-15 مارس في إطار منتدى باكو العالمي السادس برعاية مركز نظامي الكنجوي الدولي وجمعية الادب المقارن الاذربيجانية.

أفادت أذرتاج نقلا عن لجنة الدولة المعنية بشئون الجاليات ان شعار المؤتمر "التفسير العصري للتراث الثقافي لنظامي الكنجوي".

سيشارك في المؤتمر أكثر من 20 عالما من 13 بلدا - الولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل والهند ومصر وجورجيا وتركيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيران وفنلندا الى جانب أكثر من 30 عالما أذربيجانيا.

سيشمل المؤتمر مواضيع جماليات شعر نظامي الكنجوي وفلسفته والانتماء القومي للأدب والثقافة والتاريخ الثقافي المشترك. كما سيبحث العلماء في مسائل ادراك وتفسير التراث الثقافي في المراحل المختلفة للتاريخ في مثال اشعار نظامي الكنجوي، ومبادئ انتساب التراث الثقافي الى اية ثقافات قومية معاصرة في سياق تغير معايير الهوية السائدة – حدود الدولة ووضع اللغة والدين.