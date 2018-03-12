تحطم طائرة تركية في إيران

إسطنبول، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

تحطمت طائرة تركية من طراز "بومبارديير تشالنجر 604" في سلسلة جبال زاغروس في جنوب غرب ايران.

كانت قائدة الطائرة الخاصة التركية مليكا قوت.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تحولت رحلة عودة ابنة رجل أعمال تركي بارز وصديقاتها من احتفال قبيل الزواج إلى مأساة بعد تحطم طائرتهن مساء الأحد في إيران ما أدى إلى مقتل جميع من كن على متن الطائرة والبالغ عددهن 11 امرأة.

وأعلنت السلطات الايرانية الاثنين أن فرق الانقاذ عثرت على الصندوقين الاسودين للطائرة التي كانت تقل مينا بشاران ابنة رجل الاعمال التركي وصديقاتها في رحلة العودة من احتفال في الامارات قبيل زواجها.