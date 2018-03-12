تحطم طائرة ركاب في نيبال

باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

تحطمت الطائرة من طراز "كيو 400" التابعة لشركة "يوس إس بنغالا" البنغالية الخاصة قرب مطار كاتماندو في النيبال، مما أدى لمقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين، بحسب ما أعلنت نشرة "Katmandu Post".

أفادت وكالة أذرتاج أنه كانت في رحلة قادمة من العاصمة البنغالية دكا وقد اندلعت فيها النيران بعد تحطمها. وقد أغلق المطار وجرى تحويل مسار كل الرحلات الأخرى.

لقد قتل 31 شخصا في المكان وتوفي تسعة آخرون في مستشفيين في كاتماندو.

واشتعلت فيها ألسنة اللهب وتوقفت في حقل قريب من مدرج مطار تريبهوان الدولي.

قد كانت الطائرة تحمل 67 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.

وتم إنقاذ عدد من الأشخاص من وسط الحطام المشتعل للطائرة وأن تسعة لا يزالون مفقودين.