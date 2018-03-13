كشلة يتعادل مع غابالا بدوري الممتاز

باكو، 13 مارس، أذرتاج

انطلقت الجولة العشرون لدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن غابالا حل ضيفا على كشلة الباكوي في أول مباريات الجولة التي أدارها الحكم الدولي باشايف.

وفتح الحساب دابو في د32 لصالح الضيف لينتهي الشوط الأول بتفوق غابالا.

وتمكن كشلة من تعديل الحساب بعد الفاصلة حيث سجل هدف التعادل ستانكوفيتش في د59 لتختتم المباراة بهذا الحساب.

وبهذه النتيجة يحافظ غابالا على موقعه ثانيا برصيد 39 نقطة فيما استقر كشلة في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

وستقام المباريات الثلاث الأخرى من الجولة غدا 14 مارس.