    • / رياضة

    رياضة


    كشلة يتعادل مع غابالا بدوري الممتاز

    ١٣.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 13 مارس، أذرتاج

    انطلقت الجولة العشرون لدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن غابالا حل ضيفا على كشلة الباكوي في أول مباريات الجولة التي أدارها الحكم الدولي باشايف.

    وفتح الحساب دابو في د32 لصالح الضيف لينتهي الشوط الأول بتفوق غابالا.

    وتمكن كشلة من تعديل الحساب بعد الفاصلة حيث سجل هدف التعادل ستانكوفيتش في د59 لتختتم المباراة بهذا الحساب.

    وبهذه النتيجة يحافظ غابالا على موقعه ثانيا برصيد 39 نقطة فيما استقر كشلة في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

    وستقام المباريات الثلاث الأخرى من الجولة غدا 14 مارس.

    AZERTAG.AZ :كشلة يتعادل مع غابالا بدوري الممتاز
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٠]
    نادي "نفط جي" يقابل فريقي "أتلتيك" و"سامبدوريا"
    ١٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٣]
    جدول الجولة الـ 18 لدوري الدرجة الأولى
    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٢]
    دوري الممتاز: جدول مباريات الجولة العشرين
    ١١.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠١]
    محمدیاروف یبدأ مشواره في بطولة مرشحي تاج الشطرنج بالفوز
    كشلة يتعادل مع غابالا بدوري الممتاز كشلة يتعادل مع غابالا بدوري الممتاز