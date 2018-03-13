محمدياروف يلتقي لومباردي

باكو، 13 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية ائلمار محمدياروف برئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية السويسرية رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأذربيجانية السويسرية فيليبو لومباردي.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين تبادلا الآراء في الاجتماع حول الوضع الحالي للتعاون البرلماني ضمن العلاقات السويسرية الأذربيجانية في مختلف المجالات وآفاقه. وأكدا على دور تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأثنى الوزير محمدياروف بالحوار السياسي الفاعل بين البلدين محيطا محاوره علما بمشاريع اقتصادية قيد التنفيذ والاتصالات السياسية وفي هذا السياق، ابلغ أن أكثر من 70 شركة من سويسرا تعمل في أذربيجان بنجاح لافتا إلى وجود إمكانية واسعة للمزيد من زيادة التعاون الاقتصادي المثمر.

وقدر لومباردي عاليا فعاليات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في سويسرا مشددا على أهمية تشجيع العلاقات المباشرة بين رجال أعمال كلا البلدين.