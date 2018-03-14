يلدريم: منتدى باكو العالمي السادس يركز على المسائل الملحة

أنقرة، 14 مارس، أذرتاج

قال بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي في احاطة عقدها اليوم بمطار ايسن بوغا في العاصمة التركية انقرة قبيل اقلاعه إلى أذربيجان للمشاركة في منتدى باكو العالمي السادس إن منتدى باكو العالمي السادس يركز على عدد من المسائل الملحة.

ونقل مراسل أذرتاج عن يلدريم قوله إن تركيا تهتم بمواصلة التعاون الإقليمي في صيغة أوسع مشيرا إلى أهمية لقاءات سيجريها على هامس الزيارة.

كما نوه رئيس الوزراء التركي إلى أهمية لقاء رباعي مرتقب في باكو لوزراء الخارجية الأذربيجاني والتركي والإيراني والجورجي مفيدا أن تركيا تخصص بالغ الأهمية للحفاظ عل الاستقرار في القوقاز وآسيا الوسطى.