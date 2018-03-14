"يونا" و"الهلال الدولي" يدربان منسوبي وكالات أنباء "التعاون الإسلامي" على تغطية الكوارث والأعمال الإنسانية

باكو، 14 مارس (أذرتاج).

شهد مقر اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA) في مدينة جدة (غرب السعودية) اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تعاون بين الاتحاد، واللجنة الإسلامية للهلال الدو ( ICIC)، إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة "التعاون الإسلامي" في مجالات العمل الإنساني، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التغطيات الإعلامية لأنشطة اللجنة الإغاثية والإنسانية، وفي مجالات تدريب وتكوين الكوادر الإعلامية المتخصصة في ميدان تغطية الأعمال الإنسانية في الدول الإسلامية.

وقع المذكرة عن الاتحاد مديره العام عيسى خيره روبله، وعن اللجنة رئيسها السفير على محمود بوهدمه، وذلك بحضور كل من المدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد العسبلي، ومدير الأخبار بالاتحاد زايد عبدالله.

وأعرب روبله عن أمله في أن تكون المذكرة بداية للتعاون المشترك بين الجانبين، لخدمة الإنسان المسلم في جميع المجالات الإغاثية والإنسانية، ودعم الجهود الإنسانية للجنة في عملها في مختلف مواقع الكوارث والأزمات.

من جانبه، أعرب بوهدمه عن سعادته بزيارة مقر الاتحاد وتوقيع المذكرة، وقال: نأمل أن تكون المذكرة سبيلاً للعمل المشترك لفائدة الأمة الإسلامية والعمل الإنساني، ونحن نقدر للاتحاد دوره وجهوده، ونشكر رغبته في التعاون مع اللجنة.

وأشاد بوهدمه بفكرة التدريب للكوادر الإعلامية في مجال التغطيات الإغاثية والإنسانية، بخاصة بعدما أطلع عليه من إمكانات متطورة لمركز التدريب التابع للاتحاد. متمنياً النجاح والتوفيق للاتحاد في مهمته لخدمة القضايا الإعلامية للأمة الإسلامية.

وكان مدير عام (UNA) قد استقبل في مكتبه رئيس اللجنة ومديرها التنفيذي، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل دعم العمل الإنساني والإعلامي الإسلامي، كما قام رئيس اللجنة بجولة تفقدية لسير العمل بالاتحاد بأقسامه المختلفة العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مركز التدريب التابع للاتحاد.