الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود تراقب على سير الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

باكو، 14 مارس، أذرتاج

قال عاصف حاجييف إن بعثة المراقبة للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ستراقب على سير الانتخابات الرئاسية في أذربيجان في 11 أبريل نيسان القادم.

ونقل مراسل أذرتاج عن تصريح حاجييف الأمين العام للمجلس البرلماني للمنظمة لموقع الانتخابات الأذربيجانية قوله إن تركيب بعثة المراقبة يضم نواب البلدان الأعضاء لدى المنظمة.

كما تناول حاجييف البيئة ما قبل الانتخابات في أذربيجان قائلا إن «الخبرة الانتخابية لأذربيجان والبيئة الانتخابية في البلد مرضية ولكل بلد طريقه التاريخي وتقاليده ولأذربيجان هي الأخرى تقاليدها الانتخابية التي تعتمد على المبادئ الديمقراطية وتقام كل الإجراءات في إطار القانون. واعتقد أن انتخابات 11 أبريل ستجري في إطار المعايير الديمقراطية. وفي أذربيجان تشريع يمكن من تنظيم الانتخابات العادلة والنزيهة».