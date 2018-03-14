عقد أول اجتماع رباعي في باكو بين وزراء الخارجية الأذربيجاني والتركي والإيراني والجورجي

باكو، 14 مارس، أذرتاج

تستضيف باكو في 15 مارس غدا اجتماعا رباعيا أول لوزراء الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف والتركي مولود جاويش اوغلو والإيراني محمد جواد ظريف والجورجي ميخيئل جانيليدزي.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن الاجتماع يبحث تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة ومسائل تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والسياحة والثقافة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن باكو استضافت في 6 سبتمبر 2017م الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والجورجي والتركي وفي 20 ديسمبر الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي.