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    شوالان يتعادل مع خزر

    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٥‎٦]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    تعادل شوالان ضيفا على خزر في دربي العاصمة اليوم ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب انتر ارينا قادها الحكم الدولي حمزة زاده أمام 300 مشجع.

    ولم يشهد هواة تسجيل هدف خلال المباراة.

    كما لم يعاقب الحكم لاعبا أثناء المباراة.

    بهذه النتيجة حافظ شوالان موقعه ثانيا برصيد 30 نقطة فيما ظل خزر خامسا برصيد 26 نقطة.

    AZERTAG.AZ :شوالان يتعادل مع خزر
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