سوكار تخطط رفع حجم الغاز في المستودعين تحت الأرض 5 مليارات متر مكعب

باكو، 14 مارس، أذرتاج

قال إبراهيم أحمدوف الناطق باسم سوكار في تصريح خصه بوكالة أذرتاج إن الشركة تخطط إيصال حجم الغاز بالمستودعين تحت الأرض إلى الخريف إلى 3 مليارات متر مكعب.

ونقل مراسل أذرتاج عن أحمدوف الناطق باسم شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار قوله إن «مستودعات للغاز تحمل بالغ الأهمية والاستراتيجية بالنسبة لكل بلد من حيث امن الطاقة ويعتقد أن حجم الغاز بالمستودعات في البلد لا يجوز أن يكون أدني من 20 في المائة من الاستهلاك العام بذلك البلد. وهناك بعض البلدان تسعى إلى إيصال حجم الغاز فيها إلى الحد الأدنى. وأما في أذربيجان فيبلغ حجم سعة غاز المستودعين الاثنين تحت الأرض يبلغ 5ر3 مليارات متر مكعب وهاذ يشكل نحو 30-33 في المائة من حجم الطلب العام بالغاز في البلد وفي البلد مستودعان اثنان كبيران ويتم إملاؤهما أساسا في الفترة الحارة من العام ويجري موسمي الربيع والصيف ضخ أحجام الغاز الإضافية على بقية الغاز المضخوخ فيهما من فترة الشتاء لإمدادها إلى المستهلك في اشهر الشتاء القادمة وبلغ حجم الغاز المضخوخ في مستودع قراداغ في العام الماضي 145ر1 مليار متر مكعب وفي مستودع قالماز 792 مليون متر مكعب من الغاز ».

وأضاف أن «سوكار تنقل جميع أحجام الغاز المنتجة على حساب إمكاناتها الشخصية في أذربيجان إلى مؤسستي اذر اينيرجي المساهمة المفتوحة واذري غاز الاتحاد الإنتاجي لتسديد الطلب الداخلي بحت وتستخدم من الحجم الإضافي لمستودعي الغاز لأغراض تجارية حيث يتم شراء أحجام غاز إضافية من الأطراف الثالثة ويتم تصدير الغاز المورد أساسا في اشهر الشتاء التي تشهد طلبا عاليا بالغاز وبذلك تزاول الشركة عمليات تجارية مع الأطراف الثالثة على الرغم من أنها ترسل كل أحجام الغاز الطبيعي المستخرج من جانبها هي إلى داخل البلد وذلك من اجل جذب عائدات إضافية إلى البلد وضمان موقع الشركة لدى الأسواق الاستراتيجية».

وأشار أحمدوف إلى أن سوكار تعمل حاليا على توسيع سعة مستودعي قراداغ وقالماز تحت الأرض حيث تخطط إيصال حجم المستودعين المذكورين إلى 5 مليارات متر مكعب في غضون سنوات قريبة مفيدا أن المستودعين سيملكان إلى خريف العام الحالي نحو 9ر2 ملياري متر مكعب من الغاز بعد ضخ الغاز الإضافي فيهما وهذا أكثر بنسبة 10 في المائة قياسا إلى معدل العام السابق».