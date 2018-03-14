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    سياسة


    سفير أذربيجان يسلم أوراق اعتماده إلى الملك الأردني

    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٤٩]

    عمان، 14 مارس، أذرتاج

    سلم سفير أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية راسم رضايف أوراق اعتماده إلى الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان السفارة أن السفير رضايف قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى الأمين العام بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير زيد اللوزي أيضا.

    وبحث السفير رضايف في اجتماعين الوضع الحالي للتعاون الأذربيجاني الأردني وآفاق تطويره.

    AZERTAG.AZ :سفير أذربيجان يسلم أوراق اعتماده إلى الملك الأردني
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