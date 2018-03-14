    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل الرؤساء المشاركين في رئاسة مركز نظامي الكنجوي وأعضاء مجلس الإدارة

    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٣٦]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 مارس اليوم الرؤساء المشاركين في مركز نظامي الكنجوي الدولي وأعضاء مجلس الإدارة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل الرؤساء المشاركين في رئاسة مركز نظامي الكنجوي وأعضاء مجلس الإدارة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٤١]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء التركي
    ١٣.٠٣.٢٠١٨ [١١:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة رئيس الوزراء الروماني
    ١٣.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود
    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٠:١١]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
    الرئيس إلهام علييف يستقبل الرؤساء المشاركين في رئاسة مركز نظامي الكنجوي وأعضاء مجلس الإدارة الرئيس إلهام علييف يستقبل الرؤساء المشاركين في رئاسة مركز نظامي الكنجوي وأعضاء مجلس الإدارة الرئيس إلهام علييف يستقبل الرؤساء المشاركين في رئاسة مركز نظامي الكنجوي وأعضاء مجلس الإدارة