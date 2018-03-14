باكو، 14 مارس، أذرتاج استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 مارس اليوم الرؤساء المشاركين في مركز نظامي الكنجوي الدولي وأعضاء مجلس الإدارة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل الرؤساء المشاركين في رئاسة مركز نظامي الكنجوي وأعضاء مجلس الإدارة

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