الرئيس إلهام علييف يستقبل الرؤساء المشاركين في رئاسة مركز نظامي الكنجوي وأعضاء مجلس الإدارة
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٣٦]
باكو، 14 مارس، أذرتاج
استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 مارس اليوم الرؤساء المشاركين في مركز نظامي الكنجوي الدولي وأعضاء مجلس الإدارة.
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