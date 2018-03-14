زاقاتالا يحقق فوزا في طاووس بهدف دون رد
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٣٦]
طاووس، 14 مارس، أذرتاج
حقق زاقاتالا فوزا في طاووس ضيفا على طوران طاووس بهدف دون رد ضمن الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.
وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة في إستاد طاووس المركزي أمام 600 مشجع قادها الحكم نقييف.
وسجل هدف زاقاتالا الوحيد مختاروف في د6.
وعاقب الحكم لاعبا من طوران و4 لاعبين من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي وطرد لاعبا من الضيف في د90.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد طوران طاووس عند 25 نقطة سادسا فيما يظل زاقاتالا في أدني الترتيب عاشرا برصيد 11 نقطة.
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