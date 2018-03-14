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    سياسة


    لجنة الانتخابات تكشف عدد المراقين المحليين والدوليين المعتمد عليهم حتى الآن

    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٠]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية على 63 مراقبا دوليا حتى اليوم.

    ونقل مراسل أذرتاج عن شاهن اسدلي مدير قسم العلاقات العامة والصحافية لدى اللجنة قوله في تصريح لوكالة أذرتاج إن هؤلاء المراقين الممثلين عن 26 بلدا ينضمون إلى 6 منظمات دولية.

    أضاف اسدلي أن عدد المراقين المحليين يبلغ 32764 مراقب ومنهم 542 مراقب معتمد عليهم على نطاق جميع أرجاء البلد و32222 مراقب معتمد عليهم للمراقبة داخل حدود الدائرة الانتخابية المحددة.

    AZERTAG.AZ :لجنة الانتخابات تكشف عدد المراقين المحليين والدوليين المعتمد عليهم حتى الآن
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