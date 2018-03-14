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    سياسة


    مساعد الرئيس يستقبل قادة وكالة الأناضول وقناة ترت التركية

    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٥‎٠]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    استقبل علي حسنوف مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية السياسية مدير القسم بالديوان الرئاسي في 14 مارس اليوم قادة الوكالة الحكومية التركية للأنباء الأناضول وقناة ترت التلفزيونية.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الاجتماع شهد بحث جوانب واسعة للفعاليات المشتركة بين البلدين في مجال المعلومات والدعاية. وتناول الحديث العلاقات بين وكالة الأناضول وقناة ترت ووسائل الإعلام الأذربيجانية الرسمية وكذلك الفعاليات المشتركة لوسائل الإعلام لكلا البلدين حيال الأحداث المنفردة ومن جملتها التشديد على ضرورة انتهاج سياسة الإعلام والمعلومات المشترك والمنسق والمتفق عليه إزاء نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان ومجزرة خوجالي والذكرى الـ 100 لجمهورية أذربيجان الشعبية والانتخابات الرئاسية المنظمة في أذربيجان ومن ضمنها النزاعات الإقليمية التي انجرت إليها تركيا وأحداث عفرين والتطورات الداخلية الجارية في البلد الشقيق والأحداث الاجتماعية السياسية وغيرها من المسائل انتهاجا في المستقبل كما كان الحال فيما مضى. ونوه الجانبان في الاجتماع إلى ضرورة تنسيق فعاليات وسائل الإعلام الرسمية لكلا البلدين تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين إلهام علييف ورجب طيب أردوغان.

    يذكر أن غرض زيارة قادة الأناضول وقناة ترت هو المشاركة في منتدى باكو العالمي السادس ويجرون اجتماعات أخرى برئاسة وقادة وكالة أذرتاج والقناة الأذربيجانية والقناة الاجتماعية وسائر وسائل الإعلام الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس يستقبل قادة وكالة الأناضول وقناة ترت التركية
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