رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل نظيره التركي

باكو، 14 مارس، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني ارثور رسيزاده في 14 مارس اليوم نظيره التركي بن علي يلدريم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس الوزراء رسيزاده أعرب في الاجتماع عن ارتياحه من زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم باكو ومشاركته في منتدى باكو العالمي السادس المنظم من جانب مركز نظامي الكنجوي الدولي. ونوه رسيزاده إلى متابعة الشعب الأذربيجاني عن كثب ماجريات في تركيا مبلغا أن البلدين الشقيقين والصديقين يتطوران بنجاح. وقال إن أذربيجان وتركيا تقفان منذ القدم جنبا إلى جنب بعضهما بعضا.

وأفاد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن أذربيجان وتركيا قوم واحد في الدولتين مشيرا بامتنان إلى تزايد تطور البلدين الشقيقين يوما لآخر. وذكر يلدريم أن أذربيجان وتركيا تحققان مشاريع عالمية بالغة الأهمية تحقيقا مشتركا. وتابع أن المشاريع الضخمة التي تحققها أذربيجان وتركيا وجورجيا معا تسهم في تطوير التعاون الإقليمي.