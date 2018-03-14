أقصو يخطف الفوز من زعيم الترتيب في آخر المباراة

أقصو، 14 مارس، أذرتاج

تمكن أقصو من خطف الفوز من زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان في آخر المباراة المنظمة على ملعب اقصو المركزي اليوم بقيادة الحكم نصيروف أمام 350 مشجع ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن هدف اقصو الفائز سجله علييف في د89.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من اقصو ولاعبين من قراداغ بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

وبهذه النتيجة ما برح قراداغ لوكباتان يتزعم ترتيب الأندية برصيد 38 نقطة فيما يحتل اقصو المركز التاسع برصيد 21 نقطة.