قيادة الأناضول وترت تزور أذرتاج

باكو، 14 مارس، أذرتاج

زار المدير العام لوكالة الاناضول التركية شينول كازانجي ورئيس قناة ترت التركية إبراهيم ارن وكالة أذرتاج اليوم.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن المدير العام لوكالة أذرتاج اصلان أصلانوف استقبل الضيفان بمقر الوكالة وعقد معهما اجتماعا شهد التأكيد على المستوى العالي للعلاقات بين أذربيجان وتركيا في جميع المجالات ومن بينها مجال الصحافة والإعلام. وجاء فيه أن أذرتاج والاناضول تتعاونان من الزمن الطويل ثنائيا وضمن المنظمات الدولية تعاونا وثيقا. وذكر أصلانوف أن أذرتاج ترأس حاليا مؤتمر وكالات الانباء العالمية ومنظمة وكالات انباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ في نفس الوقت قائلا إن الأناضول كانت وما انفكت تدعم أذرتاج ضمن تبادل الوكالتين المعلومات والانباء تبادلا مثمرا. وبحث الجانبان في الاجتماع كذلك توسيع فعاليات الوكالات الناطقة بالتركية لدى هاتين المنظمتين وفي الوقت ذاته مسائل عقد اجتماع تال لاتحاد وكالات الأنباء الناطقة بالتركية التي ترأسه أذرتاج حاليا.

وابلغ المدير العام لوكالة الأناضول شينول كازانجي أن البلدين الشقيقين يقفان دائما جنيا لجنب بعضهما من بعض مشيرا إلى أن العلاقات بين تركيا وأذربيجان تتميز بقرابة مثالية. وقال إن رئاسة أذربيجان من خلال أذرتاج المنظمتين العالميتين العظيمتين للصحافة والإعلام تبعث اعتزازا كبيرا إلى تركيا مؤكدا أن الأناضول ستواصل دعمها الحاسم لمبادرات أذرتاج.

وأفاد المدير العام لقناة ترت إبراهيم ارن أن قناة ترت ناشطة في أذربيجان من خلال مكتبها في باكو منذ الزمن البعيد نشاطا ناجحا مشددا على أن المؤسسة التي يرأسها تعير بالغ الأهمية لتسليط الضوء على العلاقات بين البلدين الشقيقين وإنجازات أذربيجان في كافة المجالات.