الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المنتدى

باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

انطلقت اليوم الخامس عشر من مارس / آذار في العاصمة الأذربيجانية أعمال منتدى باكو الدولي السادس تحت شعار "القضاء على الاختلافات من أجل بناء المجتمعات الشاملة".

أفادت وكالة أذرتاج أنه يشارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في حفل افتتاح المنتدى.

كما يحضر المنتدى رئيس ألبانيا إيلير ميتا ورئيس مقدونيا جورج إيفانوف ورئيس مولدوفا إيغور دودون وعضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك ملادن إيفانيتش ورئيس الوزراء التركي بيعلي يلدريم ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو ونائب وزير الخارجية التركي أحمد يلديز ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو ونائب رئيس وزراء البوسنة والهرسك ميركو ساروفيتش ونائبة رئيس الوزراء الروماني آنا بيرشال.

في البداية تم التقاط صورة مشتركة.

يشارك في الحفل الكبير الذي يستغرق 3 أيام حوالي 500 ممثل من أكثر من 50 بلدا وبما فيها رؤساء الدول والحكومات السابقون ورؤساء المنظمات الدولية والشخصيات العامة والسياسية المشهورة والعلماء الأعضاء في مركز نظامي كنجوي الدولي.

ستعقد قمة الكتاب الدولية السابعة في الفترة ما بين 18-19 مارس في إطار المنتدى. ستناقش المواضيع حول أهمية الكتاب في التنمية الوطنية والمحافظة على التراث الثقافي ونقله وتشكيل المستقبل ومن جملتها دور المكتبات الوطنية ومستقبل المكتبات ضمن القمة التي ستعقد بمبادرة مشتركة لمكتبة الكونغرس الأمريكية ومكتبة الإسكندرية المصرية.