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    عقد اجتماع لرؤساء بلدان آسيا الوسطى في أستانا

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١١:٥‎٧]

    أستانا، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيعقد اليوم اجتماع رؤساء بلدان آسيا الوسطى في مدينة أستانا العاصمة الكازاخية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف ورئيس قيرغيزستان سوراونباي جينبيك ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزييوييف ورئيسة البرلمان التركماني أكشا نوربيردييفا سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد لأول مرة بعد 13 عاما.

    وخلال الاجتماع، ستتم المناقشات حول تبادل مشاريع الاستثمار والأمن الإقليمي والعلاقات التجارية والاقتصادية والثقافة بين الدول.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع لرؤساء بلدان آسيا الوسطى في أستانا
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    عقد اجتماع لرؤساء بلدان آسيا الوسطى في أستانا