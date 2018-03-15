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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١١]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 65.78 دولارا بعد انخفاضه 0.07 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.57 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.02 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 62.33 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.08 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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