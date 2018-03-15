الرئيس الهام علييف يلتقي ملادن إيفانيتش
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٣٣]
باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك ملادن إيفانيتش.
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