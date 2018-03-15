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    الرئيس الأذربيجاني يمنح دارخان كيديرعلي وسام "الصداقة"

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٢٤]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    منح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم لرئيس الأكاديمية التركية الدولية دارخان كيديرعلي وسام "الصداقة".

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يمنح دارخان كيديرعلي وسام "الصداقة"
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