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    الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير الخارجية الإيراني

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٨]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير الخارجية الإيراني
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