باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير الخارجية الإيراني

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