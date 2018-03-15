أعضاء مجموعة الصداقة بين البرلمانين الروماني والأذربيجاني يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

قام اليوم أعضاء مجموعة الصداقة بين البرلمانين الروماني والأذربيجاني بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

ثم زارت الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

وأعطيت للوفد أثناء مشاهدته منظر عاصمة أذربيجان باكو من أعلى نقطة فيها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال التعمير التي تجري في عاصمتنا.