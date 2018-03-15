اللقاء الرباعي لوزراء خارجية أذربيجان وتركيا وإيران وجورجيا ينتهي بتبني "إعلان باكو"

باكو، 15 مارس (أذرتاج).

انعقد اليوم الخامس عشر من مارس بمدينة باكو أول لقاء رباعي لوزراء خارجية كل من أذربيجان وتركيا وإيران وجورجيا إلمار محمدياروف ومولود جاوش أوغلو ومحمد جواد ظريف وميخائيل جانيليدزه.

أفادت أذرتاج ان اللقاء شهد تبني "إعلان باكو".

ناقش الوزراء في اللقاء الأول من نوعه مسائل السلام وتعزيز الاستقرار والامن في المنطقة، تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والسياحة والثقافة وغيرها.

يشار الى ان باكو سبقت ان استضافت في 6 سبتمبر عام 2017 اللقاء الثلاثي السادس من نوعه لوزراء خارجية أذربيجان وجورجيا وتركيا وفي 20 ديسمبر اللقاء الثلاثي الخامس لوزراء خارجية أذربيجان وايران وتركيا.