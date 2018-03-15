الوزير: أذربيجان تنوي مواصلة نشاطها في صيغة أوبك+
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٠٨]
باكو، 15 مارس (أذرتاج).
أفادت وكالة انباء أذربيجان الرسمية اذرتاج نقلا عن وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف قوله ان أذربيجان تعمل بنجاح في صيغة أوبك +. ان التدابير التي تنفذها البلدان العضوة وغير العضوة في أوبك في مجال تخفيض سقف انتاج النفط أدت في البداية الى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية وبالتالي الى استقرارها. يجب مواصلة التدابير الهادفة الى استقرار سعر النفط. وأضاف الوزير ان أذربيجان تنوي مواصلة نشاطها في صيغة أوبك + معربا عن ثقته في ان تتخذ قرارات مفيدة جدا في للقاء الوزاري لاوبك المزمع انعقاده في فيينا في شهر يونيو.
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