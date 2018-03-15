باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج) التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم نائبة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ليندا لانزيلوتا.

AZERTAG.AZ : مهربان علييفا تلتقي نائبة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده