باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج) التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم رئيسة جمعية "ELPIDA" ومؤسسة "ماريانا فاردينويانيس" السيدة ماريانا فاردينويانيس.

AZERTAG.AZ : مهربان علييفا تلتقي رئيسة جمعية "ELPIDA" ومؤسسة "ماريانا فاردينويانيس"

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده