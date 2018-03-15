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    اقتصاد


    صمدزاده يحتمل إعادة النظر في ميزانية الدولة للعام الجاري

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٤]

    باكو، 15 مارس، أذرتاج

    قال زياد صمدزاده إن المجلس الوطني قد يعيد النظر في ميزانية الدولة للعام الجاري.

    ونقل مراسل أذرتاج عن صمدزاده رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الاقتصادية والصناعة وريادة العمل قوله لصحافيين اليوم إن إعادة النظر في ميزانية الدولة الحالية مرهونة على نتائج الربع الأول حيث من الممكن إعادة النظر في الميزانية في مايو القادم.

    AZERTAG.AZ :صمدزاده يحتمل إعادة النظر في ميزانية الدولة للعام الجاري
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