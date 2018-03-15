سفير أذربيجان يسلم أوراق اعتماده إلى أمير موناكو

موناكو، 15 مارس، أذرتاج

سلم سفير أذربيجان لدى فرنسا وفي الوقت ذاته لدى الكرسي الرسولي وإمارة موناكو رحمن مصطفايف إلى أمير موناكو ألبير الثاني.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن الأمير ألبير الثاني طلب بنقل تحياته إلى الرئيس إلهام علييف. وهنأ السفير مصطفايف بمناسبة تعيينه الجديد متذكرا بامتنان زيارة قام بها أذربيجان. وذكر أن العلاقات مع أذربيجان في مجالات الاقتصاد والشباب والرياضة وكذلك الحوار الحكومي في المستوى العالي.

وتناول السفير مصطفايف العلاقات الثنائية بين البلدين متحدثا عن أهمية الحوار السياسي والزيارات المتبادلة الرسمية رفيعة المستوى. واكد أن البلد يهتم بالمزيد من تطوير التعاون الاقتصادي المستدام مع إمارة موناكو.

كما التقى السفير مصطفايف على هامش الزيارة بالمدير العام لغرفة موناكو الاقتصادية داني روبريش.

وبحث الجانبان في الاجتماع سبل المزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية. واكد الطرفان كذلك على أهمية تعميق التعاون في مجالي الثقافة والسياحة.