طهران، 15 مارس / آذار، (أذرتاج) تم توقيع مذكرة تفاهم حول نتائج الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية في 14 مارس في طهران. أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني مسعود كرباسيان وقعا مذكرة تفاهم. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والصناعة والزراعة والمصارف والنقل والاتصالات والتقنيات العالية والطاقة والجمارك والحدود والمياه والبيئة والرياضة والشباب والعلم والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والمجالات الأخرى.

AZERTAG.AZ : توقيع مذكرة تفاهم حول نتائج الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الأذربيجانية والإيرانية

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