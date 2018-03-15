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    يلدريم: تركيا تواصل تحقيق المشاريع الدولية مع أذربيجان

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٠١]

    باكو، 15 مارس، أذرتاج

    قال بن علي يلدريم إن تركيا ستواصل تحقيق المشاريع الدولية الهامة مشتركا مع أذربيجان.

    ونقل مراسل أذرتاج عن يلدريم رئيس الوزراء التركي قوله في تصريح له لصحافيين اليوم في باكو إن هناك علاقات التعاون المهمة بين تركيا وأذربيجان وتم تشغيل طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص وخط أنبوب الغاز باكو – تبيليسي – ارضروم وخط أنبوب النفط باكو – تبيليسي – جيهان ومن المرتقب استكمال مشروع تاناب إلى نهاية العام الجاري.

    وأضاف رئيس الوزراء التركي أن «أذربيجان وتركيا ستحققان عددا من المشاريع في المستقبل أيضا وهي مشاريع ذات الأهمية الدولية وتشمل على قطاع السياحة».

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