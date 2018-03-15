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    الرئيس إلهام علييف يقدم وسام الصداقة إلى رئيسة جمعية ائلبيدا ومؤسسة ماريانا واردينويانيس

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٠]

    باكو، 15 مارس، أذرتاج

    قدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 15 مارس اليوم وسام الصداقة إلى رئيسة جمعية ائلبيدا ومؤسسة ماريانا واردينويانيس وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة السيدة ماريانا واردينويانيس.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف ابلغ أن رئيسة جمعية ائلبيدا ومؤسسة ماريانا واردينويانيس وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة السيدة ماريانا واردينويانيس قلدت بوسام الصداقة في ديسمبر الماضي لخدماتها في تطوير علاقات الصداقة بين شعبي أذربيجان واليونان. وذكر الرئيس إلهام علييف أن خدماتها تقدر عاليا خاصة في تشجيع القيم العالمية وقدم إليها وسام الصداقة.

    وأعربت ماريانا واردينويانيس عن اثارة منحها هذه الجائزة مشاعر الاعتزاز الكبيرة لديها ورفعت شكرها لرئيس الدولة على وسام الصداقة وزادت أن فعاليات الرئيس إلهام علييف ونائبة الرئيس الأولى مهربان علييفا في تعزيز التعاون الدولي. وقدرت عاليا دعم مهربان علييفا للمشاريع الدولية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقدم وسام الصداقة إلى رئيسة جمعية ائلبيدا ومؤسسة ماريانا واردينويانيس
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