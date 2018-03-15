باكو، 15 مارس، أذرتاج تعادل نادي بناء ضيفا على الجيش الرياضي لهدف مقابل مثله ضمن الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم. وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة في إستاد باكو التدريبي بالعاصمة باكو أدارها الحكم أحمدوف أمام 200 مشجع. وسجل هدف بناء حذييف في د88 ردا على هدف عاشوروف في د76. وعاقب الحكم 3 لاعبين لصاحب الأرض ولاعبين من الجيش الرياضي بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي. وبهذه النتيجة حافظ الجيش الرياضي موقعه ثالثا برصيد 30 نقطة فيما يتبعه بناء رابعا برصيد 28 نقطة.

AZERTAG.AZ : بناء بتعادل مع الجيش الرياضي

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