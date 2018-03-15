ميل موغان يتعادل مع ضيفه صباح

إيميشلي، 15 مارس، أذرتاج

تعادل ميل موغان الايميشلي مع ضيفه صباح الباكوي لهدف مقابل واحد في الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب حيدر علييف في مدينة ايميشلي قادها الحكم حسنلي امام 500 مشجع.

وفتح الحساب يعقوب زاده في د6 لصالح الضيف صباح فيما رد عليه محمدوف في د58.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من النادي الايميشلي ولاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

وبعد هذه النتيجة تجمد الناديان في موقعهما حيث يحتل صباح المركز السابع برصيد 23 نقطة فيما يليه ميل موغان برصيد 21 نقطة ثامنا.