زيرة يتعادل مع صبائل

باكو، 15 مارس، أذرتاج

تعادل زيرة مع ضيفه صبائل لهدف مقابل مثله في الجولة العشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب مجمع زيرة الأولمبي بضاحية باكو العاصمة أدارها الحكم محمدوف أمام 1200 مشجع.

وسجل ديدوف هدف زيرة في د17 ورد عليه أباكيدزي في د54.

وعاقب الحكم لاعبين من زيرة و3 لاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

وبهذه النتيجة بقي كلا الناديان بموقعهما حيث استقر زيرة رابعا برصيد 33 نقطة وصبائل سادسا برصيد 18 نقطة.