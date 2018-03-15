باكو، 15 مارس، أذرتاج لم يشهد 4000 مشجع تدفقوا إلى ملعب باكسيل أرينا لمشاهدة مباراة حل فيها قراباغ الأغدامي ضيفا على نفطجي الباكوي ضمن الجولة العشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. وابلغ مراسل أذرتاج أن حكم المباراة محمدوف عاقب لاعب نفطجي لسلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء. وبهذه النتيجة ما انفك قراباغ يتصدر ترتيب الأندية برصيد 49 نقطة فيما استقر نفطجي خامسا برصيد 27 نقطة.

AZERTAG.AZ : قراباغ يتعادل مع نفطجي

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