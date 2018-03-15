سومغايت يتغلب على كبز بهدفين متأخرين مقابل واحد
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠١٨ [٢٢:١٤]
سومغايت، 15 مارس، أذرتاج
تمكن نادي سومغايت من تحقيق فوز على كبز الكنجوي بهدفين متأخرين مقابل واحد ضمن الجولة الـ 20 من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب كابتال بنك أرينا أدارها الحكم الدولي أقايف أمام 1000 مشجع.
وفتح الحساب إيغور في د44 لصاحب الضيف الكنجوي فيما رد عليه مصطفازاده في د73 وإمام وردييف في د89.
وعاقب الحكم 3 لاعبين من سومغايت بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.
وبعد هذه النتيجة ارتفع سومغايت إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة فيما استقر كبز أدني الترتيب عاشرا برصيد 10 نقاط.
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