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    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني

    ١٦.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٢٦]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 66.17 دولارا بعد ارتفاعها 0.39 دولارا. 

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.51 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.06 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 62.30 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.03 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
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